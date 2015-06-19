Минюст: РФ подаст иски в нацсуды после ареста российского имущества за рубежом

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Россия подаст иски в национальные суды в связи с арестом за рубежом имущества по "делу ЮКОСа". Об этом сообщил глава Минюста Александр Коновалов, передает МИА "Россия сегодня".

"Будем. В национальные суды, конечно. Я думаю, обязательно будем, если ситуация не разрешится", – сказал Коновалов.

Ранее M24.ru сообщало, что в Бельгии по иску бывших акционеров ЮКОСа, выигравших процесс в Постоянной палате третейского суда в Гааге, было арестовано российское имущество.

Аресты активов российских представительств за рубежом коснулись информационных агентств ТАСС и МИА "Россия сегодня", а также медиахолдинга ВГТРК.

Россия должна выплатить кипрским Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited (дочерним компаниям GML, которые суммарно владели половиной акцией ЮКОСа) компенсации в 39,9 миллиарда и 1,85 миллиарда долларов соответственно, а Veteran Petroleum Ltd. (пенсионному фонду ЮКОСа) 8,2 миллиарда долларов.

Напомним, в 2003 году ЮКОС обвинили в неуплате налогов, тогда же президент и основной акционер компании Михаил Ходорковский был арестован. Позже его осудили за мошенничество, но помиловали и отпустили на свободу в декабре 2013 года.

В конце 2004 года был продан основной актив ЮКОСа - "Юганскнефтегаз", сейчас компания принадлежит "Роснефти". В 2005 году Ходорковский продал свою долю партнерам и дистанцировался от всех разбирательств с ЮКОСом. Судебный процесс по делу о нарушении Энергетической хартии начался в 2005 году.