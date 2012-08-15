Один из вестибюлей станции "Чертановская" закроют на выходные

ИТАР-ТАСС

В эти выходные для пассажиров закроют южный вестибюль станции метро "Чертановская".

18 и 19 августа здесь будут проводиться работы по ремонту эскалаторов, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Вход и выход пассажиров в эти два дня будет осуществляться через северный вестибюль станции "Чертановская".

Напомним, всего в ближайшее время планируется обновить подъемники примерно на десяти станциях метрополитена.

Уже завершены работы по замене эскалаторных комплексов на станциях "Медведково", "Бабушкинская", "Парк культуры" Кольцевой линии.