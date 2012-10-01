Исторические здания в Коломенском оснастили QR-кодами

На некоторых объектах музея-заповедника "Коломенское" появились специальные коды, сканировав которые на телефон, можно получить доступ к справочной информации о выбранном здании. Это позволит путешествовать по территории музея без экскурсовода

На памятниках архитектуры музея-заповедника "Коломенское" появились специальные QR-коды с информацией о зданиях.

Коды можно сканировать с помощью мобильного, затем перейти по ссылке в интернет и ознакомиться со справкой о выбранном здании.

Пока такие коды установлены на церкви Вознесения Господня, на церкви Казанской иконы Божьей Матери, на Дворцовом павильоне 1825 года, Домике Петра I, Спасских воротах и еще на восьми объектах.

В начале 2012 года QR-коды также появятся на территории музеев-заповедников в Измайлово, Люблино и Лефортово. Всего до конца 2012 года власти Москвы планируют разместить коды на 200 исторических объектах города.