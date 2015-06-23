Московский блогер-бомж за месяц набрал более 17 тысяч подписчиков на YouTube

"Утро": Бездомный завел канал на YouTube и набрал 17 тысяч подписчиков

Московский бездомный по прозвищу Женя Якут завел свой канал на Youtube и делится с подписчиками советами - где можно бесплатно поесть, помыться и переночевать. Его аккаунт уже набрал свыше 17 тысяч подписчиков.

Он уже успел выложить в сеть восемь серий об изнанке московской жизни, которые за месяц набрали больше 200 тысяч просмотров. В одном из его видео даже "засветился" известный российский певец и композитор Игорь Николаев.

О самом бомже-блогере известно, что он родился в Якутии 43 года назад, объехал всю страну, и вот уже пять лет кочует по столице. Он рассчитывает заработать, прославившись в сети. Помимо канала на Youtube, Женя завел аккаунты в соцсетях "Вконтакте" и Instagram.

А еще бездомный с удовольствием отвечает на вопросы зрителей - например, ест ли он голубей и как у него обстоят дела с прекрасным полом. "Спрашивают - как у таких жителей как я с женщинами. Так же как и у женатого. Вести некуда. Ну а летом попроще - все-таки, лето, тепло. Нормально", - отвечает Женя Якут.

Бродячий блогер даже вложился в раскрутку своего канала - в одном из видео он показывает, как прячет деньги в водосточной трубе в районе Патриарших. Результат не заставил себя долго ждать - у Жени Якута уже 17 тысяч подписчиков.