Запущенная КНДР ракета поднялась всего на 100 километров – японские власти

Запущенная Северной Кореей в понедельник, 29 мая, ракета поднялась всего на 100 километров и относится к семейству Scud, заявила на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Томоми Инада, сообщает Reuters. Ранее южнокорейская сторона сообщила о том, что ракета пролетела не более 450 километров.

Томоми Инада рассказала журналистам, что разведка зафиксировала крайне низкую траекторию полета ракеты. По ее мнению, испытание этой ракеты – не что иное, как проверка технических данных.

Ранее США, Китай и Южная Корея предупреждали Пхеньян о введении односторонних санкций против КНДР из-за испытания ракет. В июне КНР введет ограничительные меры против КНДР, если испытания не прекратятся.