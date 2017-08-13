Форма поиска по сайту

13 августа 2017, 09:33

В мире

Японские чайные церемонии под открытым небом проведут в "Аптекарском огороде"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Японские чайные церемонии "Чай в поле" пройдут в августе и сентябре в "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба ботанического сада.

Посетить восточное чаепите можно будет 26 августа, 8 и 9 сентября. Церемонии организует общество мастеров чайной церемонии "Касуми Кай". Посетители смогут принять участие в действе, полюбоваться природой и попробовать различные сорта чая.

Церемония 26 августа состоится в 12:00, она пройдет рядом с "Сенсорным садом пяти чувств" на Выставочном поле. Все посетители сада смогут посмотреть на действо, некоторые смогут принять в нем участие. Регистрация для этого не требуется.

8 и 9 сентября церемонии будут организованы в конференц-зале оранжерейного комплекса с 14:00 до 18:00 и разбиты на сеансы продолжительностью в один час. В каждой из восьми чайных церемоний смогут поучаствовать 25 человек, для этого необходима предварительная регистрация на странице "Расписание экскурсий" на сайте сада.

Чаепития под открытым небом – древнее традиционное искусство, отметил директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм. По его словам, ранее общество "Касуми Кай" никогда не проводило в столице подобных мероприятий.

"Касуми Кай" – общество мастеров чайной церемонии школы Омотэ Сэнкэ, основателем и руководителем которого является Мидори Ямада, президент филиала института Икэнобо в России и странах СНГ, мастер японской живописи сумиэ.
Япония Аптекарский огород свежий воздух

