Интернет-пользователи станут чаще обращаться за "правом на забвение"

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Число обращений к поисковым системам за "правом на забвение" по мере распространения закона и увеличения его эффективности будет расти. Об этом заявила эксперт IT-индустрии, исполнительный директор REG.RU Светлана Лиенко.

Эксперт отмечает, что пока в "Яндекс" и Google чаще отказывают пользователям в "праве на забвение". Но это говорит лишь о недоработке закона. Например, исполнение некоторых его положений лежит в компетенции суда или других органов, а не поисковых систем.

"Кроме того, на низкую эффективность закона о "праве на забвение" влияет злоупотребление пользователей, обращающихся напрямую к поисковикам с вопросами, которые он решить не может", - цитирует РАПСИ слова Лиенко. При устранении этих недостатков норма о "праве на забвение", по ее мнению, будет работать успешнее.



Как ранее сообщало m24.ru, за время действия закона "Яндекс" получил более 3600 обращений за "правом на забвение" от 1348 человек. Половина из них пришлась на неактуальную информацию, 30 процентов – на недостоверные данные и остальное – на сведения, распространяемые с нарушением закона.

"Яндекс" удовлетворил 27 процентов из общего числа запросов на удаление информации по закону о "праве на забвение". В компании пояснили, что столь высокая доля отказов связана с тем, что "Яндекс" не может проверить, достоверна информация или нет, нарушает ее распространение чьи-то права или законы.

Напомним, 1 января этого года вступил закон о "праве на забвение". Документ разрешает гражданам требовать от поисковых систем прекращения выдачи ссылок, которые позволяют получить доступ к недостоверной информации о них.

Чтобы скрыть из поисковика информацию, пользователю надо обратиться к оператору поисковой системы и обосновать запрос на удаление. Если оператору не требуется дополнительная информация, то в течение десяти дней он либо прекращает выдачу ссылок, либо мотивирует свой отказ. В ответ пользователь может обжаловать решение поисковика в суде.

За невыполнение решения судебного пристава-исполнителя, оператору грозит штраф – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан и от 80 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Если оператор поисковой системы повторно откажется выполнять судебное постановление, то штраф вырастет до 300–500 тысяч рублей для физических лиц, а для юрлиц составит от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.