16 декабря 2015, 13:53

Технологии

На Новый год москвичи хотят осчастливить близких топорами

Фото: ТАСС/YAY

За две недели до Нового года компания "Яндекс" поделилась с Агентством "Москва" списком подарков, которые жители Москвы ищут в сети активнее всего.

Самые нетривиальные запросы на данный момент:

  • "подарочный топор";
  • "подарок парню, который пригодится мне";
  • "что подарить новому ухажеру, который ценит качество".

Большинство москвичей считают, что их близких порадует подарочный сертификат. Они вводят в поисковую строку "Яндекса":

  • "SPA-салоны в Москве подарочный сертификат";
  • "полет в аэротрубе подарочный сертификат";
  • "фотосессия в подарок сертификат Москва".

Многие хотят положить под елку подарочный набор и ищут следующее:

  • "чайный набор подарочный";
  • "набор для глинтвейна подарочный";
  • "набор полотенец подарочный".

Некоторым кажется, что лучшим подарком на Новый год станет "родословная книга в подарок". Судя по статистике, женщинам стоит ждать "подарочные корзины", мужчинам – "подарки для мужчины, у которого все есть", а детям – "сладкий подарок на новый год".

Яндекс подарки Новый год тренды поисковики вещи

