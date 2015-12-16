На Новый год москвичи хотят осчастливить близких топорами

Фото: ТАСС/YAY
За две недели до Нового года компания "Яндекс" поделилась с Агентством "Москва" списком подарков, которые жители Москвы ищут в сети активнее всего.
Самые нетривиальные запросы на данный момент:
- "подарочный топор";
- "подарок парню, который пригодится мне";
- "что подарить новому ухажеру, который ценит качество".
Большинство москвичей считают, что их близких порадует подарочный сертификат. Они вводят в поисковую строку "Яндекса":
- "SPA-салоны в Москве подарочный сертификат";
- "полет в аэротрубе подарочный сертификат";
- "фотосессия в подарок сертификат Москва".
Многие хотят положить под елку подарочный набор и ищут следующее:
- "чайный набор подарочный";
- "набор для глинтвейна подарочный";
- "набор полотенец подарочный".
Некоторым кажется, что лучшим подарком на Новый год станет "родословная книга в подарок". Судя по статистике, женщинам стоит ждать "подарочные корзины", мужчинам – "подарки для мужчины, у которого все есть", а детям – "сладкий подарок на новый год".