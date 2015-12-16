На Новый год москвичи хотят осчастливить близких топорами

Фото: ТАСС/YAY

За две недели до Нового года компания "Яндекс" поделилась с Агентством "Москва" списком подарков, которые жители Москвы ищут в сети активнее всего.

Самые нетривиальные запросы на данный момент:

"подарочный топор";

"подарок парню, который пригодится мне";

"что подарить новому ухажеру, который ценит качество".

Большинство москвичей считают, что их близких порадует подарочный сертификат. Они вводят в поисковую строку "Яндекса":

"SPA-салоны в Москве подарочный сертификат";

"полет в аэротрубе подарочный сертификат";

"фотосессия в подарок сертификат Москва".

Многие хотят положить под елку подарочный набор и ищут следующее:

"чайный набор подарочный";

"набор для глинтвейна подарочный";

"набор полотенец подарочный".

Некоторым кажется, что лучшим подарком на Новый год станет "родословная книга в подарок". Судя по статистике, женщинам стоит ждать "подарочные корзины", мужчинам – "подарки для мужчины, у которого все есть", а детям – "сладкий подарок на новый год".