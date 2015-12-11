Форма поиска по сайту

11 декабря 2015, 16:37

Культура

Единственную копию альбома группы Wu-Tang Clan купили за 2 миллиона долларов

Фото: wu-ha.wutangclan.com

Стало известно имя покупателя единственной копии альбома Once Upon In Shaolin легендарной рэп-группы Wu-Tang Clan, сообщает портал Bloomberg.

Им стал 32-летний миллионер Мартин Шкрели, который потратил более двух миллионов долларов за право обладать уникальной пластинкой. Альбом существует только в одном экземпляре, его нельзя купить в iTunes или послушать в Spotify.

Шкрели же известен как предприниматель с самой ужасной репутацией в фармакологическом бизнесе: недавно он прославился решением поднять стоимость лекарства, патент на которое купила его фирма, с 13 долларов до 750, в связи с чем превратился в объект всеобщей ненависти. По словам лидера группы RZA, они договорились о продаже альбома до того, как узнали о репутации Шкрели, и потратили значительную часть вырученных денег на благотворительность.

Wu-Tang Clan музыка Once Upon In Shaolin Мартин Шкрели

Главное

