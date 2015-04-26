Российский фотограф стал лауреатом премии World Press Photo

Фото: vk.com/sponomarev

Российский фотограф Сергей Пономарев стал лауреатом премии World Press Photo, сообщается на сайте премии.

Награду он получил за серию фотографий из Газы, которую он делал для New York Times. Как отмечается на сайте World Press Photo, на снимках запечатлены события операции "Нерушимая скала".

Пономарев стал лауреатом премии в номинации General News.

В ходе отбора 17 членов жюри просмотрели почти 100 тысяч снимков, сделанных тысячами фотографов из 131 страны. В число победителей вошли 42 автора из 17 стран. Выставка их фотографий в течение года пройдет более чем в 100 городах по всему миру.

World Press Photo является самым престижным конкурсом фотографов. Его цель - поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. Премия вручается с 1955 года.