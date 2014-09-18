Проект "Городской Wi-Fi" в Москве возглавит Элдар Разроев

Фото: ИТАР-ТАСС

Проект "Городской Wi-Fi" в Москве возглавит бывший советник главы Минкомсвязи Элдар Разроев. Он будет курировать проект в должности советника гендиректора ФГУП "Российские сети вещания и оповещения", сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе уточняют, что презентация проекта "Городской Wi-Fi" состоится 30 сентября 2014 г.

Элдар Разроев начал работать на телекоммуникационном рынке в 1995 году, возглавив отдел маркетинга "ВымпелКома". С 2002 по 2004 год был коммерческим директором московского филиала "МегаФона" (ЗАО "Соник Дуо"), с 2004 по 2007 год работал президентом "Евросети", с 2009 по 2010 год был главой компании "Межрегиональный транзит телеком". В мае 2013 года Разроев стал советником министра связи России.

Как ранее рассказал M24.ru руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, столичное правительство ведет переговоры с телекоммуникационными операторами о реализации проекта по покрытию всей территории города сетями Wi-Fi.

В рамках проекта планируется объединить усилия города и операторов связи. Москвичи получат возможность использовать Wi-Fi как альтернативу сотовой связи, если она вдруг не работает или работает на уровне EDGE, а пользователю необходимо передавать большое количество данных.

По словам Ермолаева, пик спроса на Wi-Fi в Москве придется на 2018 год, когда в России состоится Чемпионат мира по футболу.

Напомним, что точки доступа к сети Wi-Fi уже есть в столичных парках, на вокзалах, нескольких линиях столичной подземки. Так, беспроводным интернетом уже пользуются пассажиры Каховской, Кольцевой, Калининской, Сокольнической, Замоскворенцкой и Люблинско-Дмитровской линий. Теперь интернет есть на половине веток метрополитена. До конца этого года Wi-Fi покроет весь метрополитен.

По словам главы Мосгортранса Евгения Михайлова,к концу 2015 года Wi-Fi будет оборудован весь наземный общественный транспорт Москвы. Сейчас беспроводным доступом в интернет оборудовано более 100 единиц подвижного состава.

Кроме того, до ноября 2016 года беспроводной интернет должны провести в 37 вузов и 145 общежитий столицы.

"Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) – один из крупнейших российских операторов связи, входящий в ТОП-10 по количеству абонентов. Предприятие обслуживает сети проводного вещания и оповещения в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.