В Москве оценили работу бесплатного Wi-Fi на остановках

Остановки общественного транспорта рядом со станциями метро "Выхино", "Молодежная" и "Проспект мира" стали самыми популярными точками доступа к беспроводному интернету. Об этом журналистам рассказал глава ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Отмечается, что за первый месяц работы к бесплатному Wi-Fi, проведенному к 200 остановкам, подключились более 23 тысяч раз. Кроме того, за этот период зафиксировано 13,1 тысяч новых пользователей.

Напомним, что департамент транспорта Москвы в июне начал оборудовать остановки наземного транспорта точками Wi-Fi. К 24 июня они начали работать уже на 108 остановках. Преимущественно беспроводной интернет появится рядом со станциями метро и железнодорожными вокзалами.

Процедура регистрации для пользования бесплатной беспроводной сетью аналогична той, которая действует в метрополитене. Подключиться к сети можно с помощью любого мобильного устройства, планшетного компьютера или ноутбука. Чтобы начать сессию, необходимо подключится к сети MosGorTrans_Free и пройти быструю смс- регистрацию, и в дальнейшем не надо будет регистрироваться на других остановках.