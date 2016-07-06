К Wi-Fi на остановках за год подключились 250 тысяч человек

Фото: ТАСС/Дарья Алексеева

К бесплатной Wi-Fi сети на остановках общественного транспорта в Москве зарегистрировалось 250 тысяч уникальных пользователей, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Сервис охватывает 450 остановочных пунктов ‒ у станций метро, автовокзалов и железнодорожных платформ. "Мы оснастили бесплатным доступом к Сети наиболее востребованные остановки, чтобы создать для пассажиров дополнительный комфорт при пользовании городским транспортом", – сказал гендиректор "Мосгортранса" Евгений Михайлов, отметив, что количество интернет-сессий за год превысило миллион.

Узнать о наличии доступа к интернетуI можно по наклейкам, размещенным на павильонах. Для подключения нужна однократная регистрация по SMS.

Предполагается, что к концу года подключиться к бесплатному беспроводному интернету можно будет также в автобусах, трамваях и троллейбусах, ежедневно работающих на 800 московских маршрутах. Доступом к Сети уже оснащено больше 5 тысяч транспортных средств, название у нее то же, что и на остановках ‒ Mosgortrans_Free.