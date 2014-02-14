В парке Горького установят орган и организуют балет на льду

"Интервью": Ольга Захарова - о трехметровом сеновале и Масленице

Директор парка Горького Ольга Захарова рассказала, что ждет москвичей в День святого Валентина, на Масленицу, 8 Марта и День защитника Отечества. Подробнее о том, где можно услышать орган, отведать блинов, увидеть балет на льду – в нашем интервью.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Ольга, какая программа ждет гостей парка Горького в День всех влюбленных?

- Установим в парке огромный сеновал. Гости смогут полюбоваться на звезды и почитать друг другу разные стихи. В этот день будет звучать песня из фильма "Формула любви" Uno momento.

- Не за горами Масленица. Что подготовили к празднику?

- В этом году Масленица выпадает на 1 и 2 марта. У нас будет большой праздник. Каждый раз готовим арт-объект. В прошлом году это была Галина Солодовникова с "Авоськой зимы". В этом году делаем арт-объект вместе с Катей Бочавар. Тема Масленицы - "Разбуди весну", а арт-объект называется "Огонь, вода и медные трубы". Будем продавать трещотки. Желающие смогут смастерить их своими руками. Также установим настоящий орган, и посетители услышат звучание труб.

- Орган – инструмент довольно тяжелый. Как вы его перевезете в парк и где установите?

- Его соберут прямо здесь. Это не тот орган, который мы привыкли слышать, а специальный, сделанный для нас. Его установят на Пушкинской набережной. Сжигание органа состоится в 20.00, как раз после большого фолк-концерта.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Кто выступит?

- 1 марта хедлайнером будет Тина Кузнецова. А 2 марта Горан Брегович. Еще хочется сказать, что главный вход в парк закроется на реставрацию, но несмотря на это на Масленицу перед ним установят 13-метровую кинетическую фигуру в виде двух огромных дисков диаметром 8 метров. Диски будут крутиться, создавая эффект нуара.

Будет много музыкантов, мы установим блинные, проведем мастер-классы для детей и откроем Площадь ремесел. В этом году работаем с "Архстоянием". А они большие специалисты по набору художников.

- Также впереди 8 Марта. Какие сюрпризы запланированы?

- Мероприятия на катке. Всем девушкам сошьем бальные юбки разных цветов. Мы вдохновились балетом на льду, который увидели на открытии Олимпиады в Сочи.

- Как долго главный вход будет закрыт на реконструкцию?

- Целый год. Это большая работа: появится пилон, наверху – смотровая площадка, где каждый сможет посмотреть на территорию парка Горького с высоты птичьего полета.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Ольга, когда завершается зимний сезон в парке?

- 10 марта. До этого времени у нас будет работать каток.

- Вы уже посчитали, сколько людей посетили каток в этом сезоне?

- По статистике, посещение катка возросло на 25 процентов. В этом году мы сделали отдельную детскую площадку.

- Как часто вы оказываетесь в числе отдыхающий в парке Горького?

- Раз в месяц. У меня двое детей, которые любят кататься здесь на коньках.

- До 23 февраля у вас проходят так называемые парковые зимние игры. Расскажите о них подробнее.

- Это зимние развлечения – все, что связано с лыжами, клюшками. Организуем эстафету на тюбингах.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Во время финала Олимпийских игр в Сочи у вас состоится своя мини Олимпиада - турнир по хоккею. Кто примет участие в состязании?

- Это те самые 40 молодых ребят в возрасте от 10 до 12 лет, которых мы обучали хоккею. Кстати, среди мальчиков есть восемь девочек.

- Как записаться в хоккейную школу?

- Можно записаться через администратора. Или прийти вместе с группой.



- Для любителей экстремального спорта в парке установлена сноубордическая горка. Какие программы предлагаете спортсменам?

- В этом году мы сделали три горки: маленькую для начинающих, для любителей и для профессионалов. Они разной высоты.

- Популярность набирает электронная карта парка Горького. Как она работает?

- Мы придумали электронную карту, чтобы уменьшить очереди. Не все могли попасть на каток, и мы ввели интернет-продажи. Билет можно забронировать дома, а потом обменять бронь на электронную карту. Но это не уменьшает очереди. И мы решили ввести пластиковую карту, которую не нужно обменивать. Так на территории парка появились автоматы с картами. Они будут работать и летом, по системе карт планируем реализовывать прокат велосипедов.

Карта бесплатна, на нее просто кладут деньги через автомат. Затем карта прикладывается к турникету. Карта также очень удобна для родителей, которые могут заказать услугу СМС-сообщений. На телефон будут приходить уведомления, на что именно потратил деньги ребенок. Карта действует не только в парке Горького, фактически это обычная банковская карта. Но на нее нельзя положить более 15 тысяч рублей.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Ольга, не так давно к парку Горького присоединили Воробьевы горы. Чем порадуете посетителей?

- В этом году мы сделали там пункты проката лыж, сноубордов. На Воробьевых горах три склона. Два - 225 метров и один – 170 метров. Там же занимается русская горнолыжная школа, около 450 детей от Москомспорта.

Раньше обычные москвичи не могли заниматься на этой площадке, она предназначалась только для воспитанников школы. В этом году она открыта для всех.

- Что будет на этой площадке весной и летом?

- Проведем ремонт всего, что находится на Воробьевых горах. обновим дорожно-тропиночную сеть, лестницы, беседки, зоны отдыха, лавочки. Поставим урны. Также готовится концепция смотровой площадки, откуда уже убраны общепиты. Кстати, на Масленицу там появится надпись "Весна не за горами".

Еще необходимо отремонтировать здания, в которых занимаются дети. Будем развивать спорт в этой зоне. Планируем обустроить эко-тропы и делать экскурсии для школьников.