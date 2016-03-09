В Госдуме предложили создать научную долину на базе МГТУ им. Баумана

Фото: m24.ru

В Госдуме предлагают создать научно-технологическую долину на базе МГТУ им. Н.Баумана. О реальности такого проекта заявил председатель думского комитета по науке и наукоемким технологиям Валерий Черешнев ("Справедливая Россия").

"Если технологическая долина "Воробьевы горы" будет не универсальная, а специализированная, если она не охватит все направления (а скорее всего так и будет), почему не создать еще? Технологическое производство может быть налажено на базе МГТУ им. Баумана – великолепные разработки, давно славятся инновационными находками. МФТИ, МИФИ, в Пущино мощный комплекс тоже вполне можно воздвигнуть", – цитирует Черешнева Агентство "Москва".

По его мнению, такие проекты должны реализовываться, прежде всего, в рамках частно-государственного партнерства.

Разработка концепции научно-технологической долины "Воробьевы горы" на базе МГУ ведется с 2013 года. Предполагается, что долина будет открытой территорией, интегрированной в городскую среду. Рядом с Фундаментальной библиотекой, на новой территории МГУ, планируется создание 630 тысяч квадратных метров новых объектов, в которых разместятся связанные между собой междисциплинарные научно-исследовательские, инновационные и образовательные кластеры.

Для реализации проекта будет учреждена управляющая компания в форме непубличного акционерного общества со 100-процентным участием государства. В качестве уставного взноса в собственность компании могут быть переданы земельные участки на Ломоносовском проспекте, их границы будут определены правительством.