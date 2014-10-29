Диспетчеру-стажеру из Внукова предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение диспетчеру-стажеру из Внукова

Следователи СКР предъявили обвинение одной из обвиняемых по делу о катастрофе во Внукове - диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, передает пресс-служба ведомства.

Ее обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Сейчас Кривсун находится под домашним арестом.

Как отмечают в Следственном комитете, стажера уже допросили в качестве обвиняемой.

Ранее Басманный суд арестовал диспетчера и инженера аэродромной службы аэропорта Александра Круглова и Владимира Леденева, а также руководителя полетов аэропорта Романа Дунаев. Кроме того, был арестован водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Судья заявила, что он "обоснованно подозревается по делу".

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек". Уголовное дело возбуждено и прокуратурой при Суде Большой инстанции Парижа.