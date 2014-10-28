Все диспетчеры прошли медосмотр в день авиакатастрофы во Внукове

Фото: vnukovo.ru

Сотрудники диспетчерских служб аэропорта Внуково, работавшие в день авиакатастрофы частного самолета Falcon, прошли в тот день обязательный медицинский осмотр. Все диспетчеры были допущены к работе, сообщил пресс-секретарь ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Николай Ивашов.

"В любой день авиадиспетчеры проходят обязательный медицинский осмотр, все без исключения, в тот день также все сотрудники прошли медосмотр и были допущены к работе", - приводит слова Ивашова Агентство "Москва".

Ранее пресс-секретарь аэропорта Елена Крылова рассказала M24.ru, что сотрудники столичного аэропорта "Внуково", имеющие отношение к организации полетов, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. "Ежедневный медосмотр, включающий в себя тестирование на алкоголь, в том числе проходят и водители-техники", - добавила Крылова. По ее словам, сотрудники, имеющие отношение к организации полетов, обязаны пройти осмотр в начале рабочего дня.

Напомним, около полуночи 21 октября в столичном аэропорту "Внуково" в результате столкновения со снегоуборочной машиной на взлетной полосе разбился легкомоторный самолет Falcon. Погибли четыре человека: три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана. По другой версии авария произошла из-за ошибки диспетчеров. Сейчас с ними также работает следствие, они пройдут освидетельствование на предмет употребление алкоголя и наркотиков.

Отметим, что гендиректор аэропорта Внуково Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев подали в отставку в связи с крушением самолета. Басманный суд Москвы до 21 декабря арестовал водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, подозреваемого в причастности к крушению. Под домашний арест отправили руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева. Кроме того, суд арестовал диспетчера и инженера аэродромной службы аэропорта Александра Круглова и Владимира Леденева. Диспетчер-стажер Светлана Кривсун была отправлена под домашний арест на этот же срок.