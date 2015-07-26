Пассажирский самолет Boeing совершил аварийную посадку во Внукове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании UTair совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково, сообщает Агентство "Москва". В результате инцидента никто не пострадал.

На борту самолета, следовавшео рейсом Самара-Москва, находились 63 пассажира. Там сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Экипаж выполнил действия согласно руководству, снижение и заход на посадку прошли в штатном режиме.

Напомним, днем 18 июля самолет авиакомпании "Газпромавиа", следовавший рейсом Москва-Ямбург, совершил аварийную посадку во Внукове по причине отказа второго двигателя. В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.

Сотрудники столичного следственного отдела на водном и воздушном транспорте проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.