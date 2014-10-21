Бортовые самописцы разбившегося во Внукове самолета передали на расшифровку

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Бортовые самописцы разбившегося во Внукове самолета Falcon 50 передали на расшифровку специалистам, сообщили в пресс-службе управления на транспорте Следственного комитета России по Москве.

"Оба самописца - и речевой, и параметрический - переданы на экспертизу", - рассказали в пресс-службе Агентству "Москва".

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана. Как ранее сообщало M24.ru, водитель снегоуборочной машины находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы, если его вина в аварии будет доказана.

Из-за инцидента аэропорт временно перестал принимать самолеты, однако около 1.30 воздушная гавань возобновила работу.

Разбившееся судно должно было выполнять рейс Москва - Париж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".