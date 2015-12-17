Расследование по делу о катастрофе самолета Falcon во Внукове продлили

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Срок расследования катастрофы самолета Falcon во Внуково, в результате которой погибли четыре человека, включая главу французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери, продлен. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Конкретную дату собеседник агентства не уточнил.

Напомним, в ночь на 21 октября 2014 года во Внукове разбился частный самолет Falcon. На его борту находились четыре человека, все они погибли. Одним из пассажиров разбившегося самолета был член совета директоров французской нефтяной корпорации Total Кристоф де Маржери. Сумма ущерба от катастрофы во Внуково составила 800 миллионов рублей.

Двоих фигурантов дела об авиакатастрофе во Внуково выпустили из СИЗО

Причиной крушения авиалайнера, по версии следствия, стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной на взлетной полосе. Владимир Мартыненко, который управлял машиной, заблудился на летном поле Внукова в условиях тумана. Он был взят под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Под домашний арест отправлены руководитель полетов Роман Дунаев и диспетчер-стажер Светлана Кривсун. Им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности крупный ущерб и смерть более двух лиц.

Также по делу были арестованы старший сменный инженер аэродромной службы Внуково Владимир Леденев и диспетчер-инструктор Александр Круглов.

В настоящее время все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.