15 ноября 2015, 16:46

Транспорт

Во Внуково прибыл самолет с 26 тоннами багажа российских туристов из Египта

26 тонн багажа российских туристов доставил сегодня авиалайнер Ил-76 во Внуково из Египта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Военно-транспортной авиацией Министерства обороны РФ произведена доставка багажа российских граждан в Москву. Общий вес - около 26 тонн. Из Хургады самолет доставил багаж пассажиров с 14 рейсов", - говорится в сообщении.

После того, как наземные службы разгрузят багаж, его передадут на хранение в специально отведенных местах до последующей выдачи и транспортировки в регионы.

Напомним, багаж российских туристов из Египта доставляется отдельно от пассажиров. Им разрешено перевести только ручную кладь весом до 10 килограмм. С собой на борт разрешается проносить только лекарства первой необходимости, детское питание и наиболее востребованные личные вещи.

6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.

Сюжет: Катастрофа Airbus А321 в Египте
