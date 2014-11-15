МАК завершил проверки на месте крушения самолета Falcon во Внукове

МАК закончил работы на месте крушения частного самолета во Внукове

Межгосударственный авиационный комитет закончил работы на месте крушения частного самолета Falcon во Внукове, передает телеканал "Москва 24".

Эксперты собирали сведения о техническом состоянии наземного оборудования и самолета на момент катастрофы, в которой погиб глава нефтегазовой корпорации Total Кристоф де Маржери.

По итогам проверок не найдено никаких отклонений в работе техники. В штатном режиме функционировали световые сигналы на взлетно-посадочной полосе, был исправен радиолокатор и все системы на борту Falcon

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко был взят под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Аналогичные обвинения предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру Александру Круглову, ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву, а также руководителю полетов Роману Дунаеву.