Аэропорты Внуково и Домодедово разрешили пассажирам ловить покемонов

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Аэропорты Внуково и Домодедово разрешили пассажирам играть в Pokemon Go на своей территории. Их просят только соблюдать правила транспортной безопасности и поведения, сообщает Агентство "Москва".

Однако игроки не смогут попасть в закрытые для пассажиров помещения независимо от редкости находящегося там покемона.

В случае нарушения правил поведения в воздушной гавани пассажиров могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Ранее пользователям приложения Pokemon Go разрешили пользоваться локациями для поиска покемонов на станциях столичной подземки.

Покемоны вновь покоряют планету

"В столичном метро готовы к тому, что поклонники приложения в ближайшее время будут активно использовать локации для пользователей покемонов в метро. Мы просим игроков соблюдать меры безопасности", – рассказали в пресс-службе метро.

Популярными у пользователей игры могут стать галерея "Метро" на станции "Выставочная" и прозрачные колбы-витрины на станции "Воробьевы горы". Между тем в пресс-службе порекомендовали игрокам ограничить использование Pokemon Go в метро в часы пик.