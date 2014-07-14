"Домодедово" опередил "Шереметьево" по пассажирам благодаря Крыму

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Аэропорт "Домодедово" в первом полугодии перевез больше пассажиров, чем "Шереметьево", из-за рейсов в Крым. Обе компании опубликовали пресс-релизы о работе в первом полугодии 2014 года.

В "Домодедово" сохраняется тенденция к перераспределению пассажиропотока в сторону внутренних линий, чему особенно способствует крымское направление, отметили в компании.

За первые полгода аэропорт принял 14,9 млн.

"Шереметьево" за полгода обслужил 14,5 млн человек.

"Внуково" за первые шесть месяцев этого года обслужил 5,766 млн пассажиров. Это превышает показатели прошлого года почти на четверть.

Сейчас на Домодедово приходится 42,4% пассажиров, на Шереметьево - 41,2%., а на Внуково – 16,4%. Доля последнего за этот год увеличилась с 15,7%, а у Домодедово наоборот сократилась на 0,8 %.

В "Шереметьево" самыми востребованными стали полеты в Анталию, Париж, Прагу, Пекин, Рим, Нью-Йорк, Хургаду, Амстердам, Киев, Стамбул и т.д.