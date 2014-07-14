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Авиа и аэропорты

14 июля 2014, 19:28

"Домодедово" опередил "Шереметьево" по пассажирам благодаря Крыму

Внуково Домодедово Шереметьево аэропорты пассажиропоток авиа и аэропорты

Фото: M24

Аэропорт "Домодедово" в первом полугодии перевез больше пассажиров, чем "Шереметьево", из-за рейсов в Крым. Обе компании опубликовали пресс-релизы о работе в первом полугодии 2014 года.

В "Домодедово" сохраняется тенденция к перераспределению пассажиропотока в сторону внутренних линий, чему особенно способствует крымское направление, отметили в компании.

За первые полгода аэропорт принял 14,9 млн.

"Шереметьево" за полгода обслужил 14,5 млн человек.

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"Внуково" за первые шесть месяцев этого года обслужил 5,766 млн пассажиров. Это превышает показатели прошлого года почти на четверть.

Сейчас на Домодедово приходится 42,4% пассажиров, на Шереметьево - 41,2%., а на Внуково – 16,4%. Доля последнего за этот год увеличилась с 15,7%, а у Домодедово наоборот сократилась на 0,8 %.

В "Шереметьево" самыми востребованными стали полеты в Анталию, Париж, Прагу, Пекин, Рим, Нью-Йорк, Хургаду, Амстердам, Киев, Стамбул и т.д.

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