Во Внукове задержали израильтянина, разыскиваемого за сутенерство

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Сотрудники главного управления угрозыска совместно с Интерполом задержали гражданина Израиля, разыскиваемого за сутенерство, передает пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, мужчина подозревается в торговле людьми и незаконном лишением свободы. Территорию Израиля он покинул в 2004 году.

В ходе розыскных мероприятий фигуранта дела нашли в России, тут он жил по поддельному паспорту. Следователи установили, что он намеревается прибыть в Москву, и задержали в аэропорту.

Правоохранительные органы Израиля уже получили уведомление о том, что подозреваемого поймали, в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.