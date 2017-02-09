Ценные иконы изъяли у пассажира во Внукове

Гражданин Белоруссии пытался без декларации провезти в аэропорту Внуково иконы, входящие в список культурных ценностей, передает телеканал "Москва 24".

По его словам, приобрел он иконы на аукционе в США, а об их ценности даже не подозревал. Однако уже в аэропорту иконы сначала забрали на экспертизу, а затем, согласно кодексу об административных правонарушениях, конфисковали в счет государства.

Ранее картины, гравюры и панно XIX-XX веков изъяли сотрудники Домодедовской таможни у пассажира рейса Франкфурт – Москва.

По словам пассажира, он купил предметы искусства на блошином рынке во Франции и не может документально подтвердить стоимость изделий.

Как установила экспертиза, картина была написана маслом на холсте в XIX веке, две гравюры выполнены в начале XX века, а настенное панно – барельеф из кости в фигурной деревянной раме – создано в XIX веке. Все предметы сделали в Западной Европе.

