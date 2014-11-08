Форма поиска по сайту

08 ноября 2014, 22:25

Транспорт

Московские авиадиспетчеры провели митинг в поддержку арестованных коллег

Московские авиадиспетчеры провели митинг в поддержку своих коллег, арестованных по делу о крушении самолета Falcon, сообщает канал "Москва 24".

В акции, которая прошла в подмосковном Внукове, приняли участие представители нескольких авиационных профсоюзов страны.

Участники митинга потребовали освободить под подписку о невыезде авиадиспетчеров, арестованных по делу об авиакатастрофе.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко был взят под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Аналогичные обвинения предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру Александру Круглову, ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Владимиру Леденеву, а также руководителю полетов Роману Дунаеву.

Сюжет: Расследование авиакатастрофы во Внукове
Внуково митинги авиакатастрофы авиадиспетчеры чп

