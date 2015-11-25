Форма поиска по сайту

25 ноября 2015, 19:44

Посмертную маску Владимира Высоцкого продали за 55 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Посмертная маска знаменитого актера и поэта Владимира Высоцкого продана на торгах в Париже за 55 тысяч долларов, сообщает МИА "Россия сегодня".

Маска выполнена из сплава бронзы и серебра. На ее обороте написан год смерти Высоцкого – 1980 и инициалы его вдовы – французской актрисы и певицы русского происхождения Марины Влади – MV.

Вещи Высоцкого выставят на аукцион в Париже

На аукцион также выставлены портреты, фотографии Высоцкого и его последнее стихотворение, написанное на проездном билете и датированное 11 июня 1980 года. Стартовая цена лота – 10 тысяч евро.

Кроме того, Марина Влади выставила на торги и свои личные вещи: фотографии, ювелирные изделия, полотна художников Михаила Шемякина, Рональда Сирла и Соломона Россина и несколько скульптур.

Владимир Высоцкий – советский актер, поэт и автор-исполнитель песен умер в 1980 году в возрасте 42 лет.

Он сыграл десятки ролей в театре и не меньше в кино. Наиболее известные его работы – это Гамлет, Галилей и Лопахин, поставленные на сцене Таганки. В кино его запомнили по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Интервенция", "Хозяин тайги", "Короткие встречи", "Плохой хороший человек" и другие. Во многих фильмах звучат его песни.

Высоцкому принадлежит в общей сложности 850 поэтических произведений, на большую часть из них положена музыка.

В этом году исполняется 35 лет со смерти Владимира Высоцкого. В честь него назвали Верхний и Нижний Таганские тупики у театра на Таганке, где он проработал 16 лет.

