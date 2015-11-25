Посмертную маску Владимира Высоцкого продали за 55 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Посмертная маска знаменитого актера и поэта Владимира Высоцкого продана на торгах в Париже за 55 тысяч долларов, сообщает МИА "Россия сегодня".

Маска выполнена из сплава бронзы и серебра. На ее обороте написан год смерти Высоцкого – 1980 и инициалы его вдовы – французской актрисы и певицы русского происхождения Марины Влади – MV.

На аукцион также выставлены портреты, фотографии Высоцкого и его последнее стихотворение, написанное на проездном билете и датированное 11 июня 1980 года. Стартовая цена лота – 10 тысяч евро.

Кроме того, Марина Влади выставила на торги и свои личные вещи: фотографии, ювелирные изделия, полотна художников Михаила Шемякина, Рональда Сирла и Соломона Россина и несколько скульптур.