Посмертную маску Владимира Высоцкого продали за 55 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин
Посмертная маска знаменитого актера и поэта Владимира Высоцкого продана на торгах в Париже за 55 тысяч долларов, сообщает МИА "Россия сегодня".
Маска выполнена из сплава бронзы и серебра. На ее обороте написан год смерти Высоцкого – 1980 и инициалы его вдовы – французской актрисы и певицы русского происхождения Марины Влади – MV.
На аукцион также выставлены портреты, фотографии Высоцкого и его последнее стихотворение, написанное на проездном билете и датированное 11 июня 1980 года. Стартовая цена лота – 10 тысяч евро.
Кроме того, Марина Влади выставила на торги и свои личные вещи: фотографии, ювелирные изделия, полотна художников Михаила Шемякина, Рональда Сирла и Соломона Россина и несколько скульптур.
Он сыграл десятки ролей в театре и не меньше в кино. Наиболее известные его работы – это Гамлет, Галилей и Лопахин, поставленные на сцене Таганки. В кино его запомнили по ролям в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Интервенция", "Хозяин тайги", "Короткие встречи", "Плохой хороший человек" и другие. Во многих фильмах звучат его песни.
Высоцкому принадлежит в общей сложности 850 поэтических произведений, на большую часть из них положена музыка.
В этом году исполняется 35 лет со смерти Владимира Высоцкого. В честь него назвали Верхний и Нижний Таганские тупики у театра на Таганке, где он проработал 16 лет.