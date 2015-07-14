Форма поиска по сайту

14 июля 2015, 18:20

Культура

"Ночь поэзии", посвященная Владимиру Высоцкому, пройдет в "Эрмитаже"

Фото: facebook.com

В ночь с 24 на 25 июля в саду "Эрмитаж" состоится "Ночь поэзии". Об этом на своей странице в социальной сети сообщают организаторы мероприятия.

"Ночь поэзии" будет посвящена памяти поэта, певца и актера Владимира Высоцкого – его не стало 35 лет назад. Зрители услышат стихи Высоцкого в исполнении актеров Театра на Таганке и Содружества актеров Театра на Таганке.

На экране кинотеатра будут транслировать отрывки из спектакля "Владимир Высоцкий" – его поставили в 1982 году.

Кроме того, каждый желающий сможет прочитать стихи известного поэта.

Дата: 24 июля в 22.30

Место: сад "Эрмитаж"

Вход свободный

Владимир Высоцкий театр Эрмитаж

