Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая 2017, 23:15

Политика

Макрон и Абэ отметили важную роль России в разрешении международных вопросов

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ считают чрезвычайно важным диалог с Россией, передает ТАСС.

"Они сошлись во мнении, что для разрешения международных вопросов нужна вовлеченность России, а диалог с Россией чрезвычайно важен", – заявил пресс-секретарь МИД Японии Норио Маруяма по итогам первого дня саммита G7.

Абэ и Макрон обсудили Россию в свете визита Владимира Путина во Францию 29 мая.

В итальянской Таормине проходит двухдневная встреча лидеров семи наиболее индустриально развитых стран мира – США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии.

Владимир Путин международные отношения Япония Франция G7 жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика