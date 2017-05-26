Макрон и Абэ отметили важную роль России в разрешении международных вопросов

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ считают чрезвычайно важным диалог с Россией, передает ТАСС.

"Они сошлись во мнении, что для разрешения международных вопросов нужна вовлеченность России, а диалог с Россией чрезвычайно важен", – заявил пресс-секретарь МИД Японии Норио Маруяма по итогам первого дня саммита G7.

Абэ и Макрон обсудили Россию в свете визита Владимира Путина во Францию 29 мая.

В итальянской Таормине проходит двухдневная встреча лидеров семи наиболее индустриально развитых стран мира – США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии.