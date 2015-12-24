Путин призвал бороться с ростом цен

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Владимир Путин призвал правительство бороться с ростом цен. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с членами Кабинета министров, сообщает ТАСС.

"Сегодня необоснованно, спекулятивно повышается стоимость продуктов, товаров и услуг. Это приводит к снижению жизненного уровня людей. Нужно использовать все имеющиеся рыночные инструменты для сдерживания роста цен", – подчеркнул президент России.

Напомним, "индекс оливье" показал, что в среднем по стране цены выросли на 35 процентов.

Так, в 2013 году ингредиенты для восьми порций салата стоили 386 рублей, а в этом – 524 рубля.

Для подсчета в список ингредиентов вошли по 0,7 килограмма колбасы и картофеля, шесть яиц, 250 граммов майонеза и банка горошка, по 100 граммов лука и моркови, а также 300 граммов свежих огурцов.

Сильнее всего в цене выросли колбаса (с 286 до 402 рублей за килограмм) и яйца (с 61 до 88 рублей за десяток). Почти не изменилась стоимость картофеля и моркови.

Правда, эксперты предрекают в ближайшие месяцы рост цен на мясную и овощную продукцию.

По официальным данным, в 2014 году продукты подорожали на 15,4 процента, а в этом году – еще на 16 процентов.