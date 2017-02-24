Владимир Путин будет изображен на обложке нового номера журнала New Yorker

Очередной номер американского еженедельника New Yorker выйдет c русскоязычной обложкой и изображением Владимира Путина, сообщает официальный сайт издания.

Название журнала на обложке напишут кириллицей. На переднем плане нарисован Владимир Путин, разглядывающий через монокль бабочку с головой президента США Дональда Трампа.

Выход номера планируется на 6 марта. В самом журнале опубликуют статью-расследование об отношениях Владимира Путина и Дональда Трампа. Речь пойдет о возможном влиянии России на прездиентские выборы в США и дальнейших "более крупных планах" российского президента.

В американских СМИ периодически появляется информация о влиянии российских хакеров на результаты выборов в США. Разговоры начались после того, как в июле на сайте WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии.

Причастность Москвы к взлому неоднократно опровергали в Кремле.

Глава Российского МИД Сергей Лавров также много раз сообщал, что ни одного доказательства причастности РФ к кибератакам в США не было предоставлено.

Недавно глава ФБР провел секретное совещание с сенаторами США, которое было посвящено возможному влиянию России на американские выборы.

Ранее, комментируя свое отношение к РФ, Дональд Трамп заявил, что надеется наладить хорошие отношения с Россией, но подчеркнул, что не испытывает излишней симпатии к российскому государству.

