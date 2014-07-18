Malaysia Airlines может получить за самолет почти $100 млн страховки

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Авиакомпания Malaysia Airlines, которой принадлежит разбившийся в Донецкой области Boeing, может получить 97,3 миллиона долларов страховки, передает агентство Bloomberg.

При этом сумма компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе пока не согласована. Сумма выплат за другой самолет Malaysia Airlines, пропавший в марте 2014 года над Индийским океаном, превысила 100 миллионов долларов.



Напомним, самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта . По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

В результате авиакатастрофы погибли 298 человек - все, кто находился в самолете. Выяснилось, что упавший самолет шел по маршруту, которого избегали другие авиакомпании - он пересекал воздушное пространство Украины над местом, где идут бои между украинской армией и ополчением Донбасса.

Добавим, что Владимир Путин заявил о необходимости тщательно расследовать причины авиакатастрофы Boeing на Украине. По словам президента России, произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях.