18 мая 2017, 20:20

Политика

Мадуро проинформировал Путина о внутриполитической обстановке в Венесуэле

Фото: Imago/Joaquin Hernandez/ТАСС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о внутриполитической ситуации в стране и урегулировании кризиса Владимиру Путину. Информация была передана в телефонном разговоре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент РФ пожелал правительству страны успехов в нормализации обстановки.

Кроме того, главы государств обсуждили актуальные вопросы российско-венесуэльского партнерства и общие проекты в различных областях.

Путин и Мадуро обсудили ситуацию на глобальном нефтяном рынке. Отдельно разговор коснулся выполнения договоренностей между странами – членами ОПЕК и не входящими в эту организацию государствами по корректировке объемов добычи ресурса.

Переговоры инициировала Венесуэла.

В начале апреля после того, как Верховный суд позволил президенту Мадуро принимать решения в обход парламента, в стране начались массовые антиправительственные митинги.

Уличные протесты часто перерастают в драки с полицейскими. В результате манифестаций пострадали более 220 человек, погибли 35 и 1,3 тысячи задержаны.

