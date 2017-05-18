Мадуро проинформировал Путина о внутриполитической обстановке в Венесуэле

Фото: Imago/Joaquin Hernandez/ТАСС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о внутриполитической ситуации в стране и урегулировании кризиса Владимиру Путину. Информация была передана в телефонном разговоре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Президент РФ пожелал правительству страны успехов в нормализации обстановки.
Кроме того, главы государств обсуждили актуальные вопросы российско-венесуэльского партнерства и общие проекты в различных областях.
Путин и Мадуро обсудили ситуацию на глобальном нефтяном рынке. Отдельно разговор коснулся выполнения договоренностей между странами – членами ОПЕК и не входящими в эту организацию государствами по корректировке объемов добычи ресурса.
Переговоры инициировала Венесуэла.
Уличные протесты часто перерастают в драки с полицейскими. В результате манифестаций пострадали более 220 человек, погибли 35 и 1,3 тысячи задержаны.