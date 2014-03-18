Подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России

Подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Документ подписали президент России Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый.

Республика Крым считается принятой в состав России с 18 марта - с даты подписания договора. "Со дня принятия в Российскую Федерацию республики Крым в составе Российской Федерации образуются новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь", - уточняется на сайте Кремля.

Договор основывается на свободном и добровольном волеизъявлении народов Крыма на общекрымском референдуме, проведенном в автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, в ходе которого народы Крыма приняли решение о воссоединении с Россией.

С просьбой принять в состав России два новых субъекта – Крым и Севастополь - Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию 18 марта. Такое заявление президент сделал в Георгиевском зале Кремля, после чего документ был подписан.

По словам Владимира Путина, Крым является общим достоянием и важнейшим фактором стабильности. "Он должен находиться под сильным устойчивым суверенитетом, который может быть только российским сегодня", - заявил президент.

Путин также обратился к народу Украины с призывом не верить тем, кто пугает их Россией. "Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно", - подчеркнул он.

По его словам, на Украине живут, и будут жить миллионы русских людей, и "Россия всегда будет защищать их интересы политическими, демократическими и правовыми методами".

Как отметил президент, подавляющее большинство жителей Крыма и Российской Федерации поддерживают воссоединение с Крымом.

Ранее Владимир Путин одобрил проект договора о принятии в состав России республики Крым. Госдума, в свою очередь, приняла его заявление по ситуации на полуострове.

16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики. За вхождение в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

Сегодня по всей стране проходят митинги "Мы вместе" - от Южно-Сахалинска до Калининграда. В Москве митинг-концерт в поддержку крымчан начнется в 18.00 на Красной площади. Прямую трансляцию концерта смотрите на телеканале "Москва 24".