Владимир Путин запретил условные сроки для рецидивистов и педофилов

Фото: ИТАР-ТАСС

16 октября президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, запрещающие условное наказание для некоторых категорий преступников, сообщается на портале правовой информации.

Лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних; тяжкие или особо тяжкие преступления в течение испытательного срока или в течение неотбытой части наказания при условно-досрочном освобождении; при опасном или особо опасном рецидиве отныне не могут рассчитывать на условный срок.

Условное наказание может применяться, если осужденному назначено наказание в виде ограничения по военной службе, исправительных работ, содержания в дисциплинарной военной части или лишения свободы на срок до восьми лет.