Идею предоставить запись встречи Лаврова и Трампа прокомментировали в США

Фото: ТАСС/DPA/Michael Heiman

Американские сенаторы с недоверием отнеслись к заявлению президента России Владимира Путина о готовности предоставить США запись переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа.

Сенатор от республиканцев и член комитета Сената США по разведке Сьюзан Коллинз в эфире Fox News, назвала идею о принятии каких-либо улик от Путина абсурдной. Сенатор Адам Кинзингер подчеркнул, что слова президента России для него мало что значат.

Ранее глава государства выразил готовность передать сенату и конгрессу США запись переговоров Лаврова и Трампа, если это будет необходимо американской стороне.