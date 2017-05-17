Форма поиска по сайту

17 мая 2017, 18:43

Политика

Идею предоставить запись встречи Лаврова и Трампа прокомментировали в США

Фото: ТАСС/DPA/Michael Heiman

Американские сенаторы с недоверием отнеслись к заявлению президента России Владимира Путина о готовности предоставить США запись переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа.

Сенатор от республиканцев и член комитета Сената США по разведке Сьюзан Коллинз в эфире Fox News, назвала идею о принятии каких-либо улик от Путина абсурдной. Сенатор Адам Кинзингер подчеркнул, что слова президента России для него мало что значат.

Ранее глава государства выразил готовность передать сенату и конгрессу США запись переговоров Лаврова и Трампа, если это будет необходимо американской стороне.

Встреча Лаврова и Трампа состоялась 10 мая в Вашингтоне. После нее бывшие сотрудники спецслужб США заявили, что российский фотограф, которого был на встрече, мог пронести туда оборудование для прослушки.

Американские СМИ также предположили, что Трамп передал Лаврову секретные данные В МИД РФ назвали эти сообщения фейком.

Владимир Путин США сенаторы жизнь в мире

