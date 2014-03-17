Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России подписал указ о признании республики Крым независимым государством. В свою очередь, Севастополь признается городом с особым статусом в составе Крыма, сообщается на сайте Кремля.

"Учитывая волеизъявление народов Крыма на общекрымском референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 года, признать Республику Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в указе.

В воскресенье, 16 марта, в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики. В бюллетенях были напечатаны два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". За вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

За проведением общекрымского голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции. По их словам, референдум прошел без нарушений и происшествий.