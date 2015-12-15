Путин подписал закон о снижении штрафов за неуплату сборов "Платона"

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин подписал закон, снижающий штрафы за неуплату сборов в системе "Платон". Штрафные санкции для водителей грузовиков снижены почти в десять раз. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За неоплату сбора дальнобойщиков ожидает штраф в пять тысяч рублей. Если же нарушение попало в объективы видеокамер, то наказан будет собственник автомобиля. Повторное нарушение обойдется в десять тысяч рублей.

Напомним, с 15 ноября начал действовать сбор с грузовиков массой свыше 12 тонн в счет возмещения причиняемого ими федеральным трассам вреда. Действие системы распространяется на 50 тысяч километров федеральных трасс на территории России, за исключением платных федеральных трасс государственной компании "Автодор".

Для оплаты налога водителям необходимо зарегистрироваться в системе учета, но многие уже столкнулись с проблемой – верификация аккаунта занимает до 10 дней. Чтобы стать участником системы, необходимо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое лицо. Подключиться к ней можно на сайте, в центре информационной поддержки или через терминал самообслуживания.

Правительством определен тариф в 1,53 рубля за километр пути, он будет действовать до 1 марта 2016 года. Затем ставку поднимут до 3,06 рубля за километр. К III кварталу 2017 года на всей территории России установят 481 рамку контроля оплаты проезда.