"РБК daily": ВОЗ просит РФ продавать сигареты по 238 рублей за пачку

Фото: ИТАР-ТАСС

ВОЗ просит РФ продавать сигареты по 238 рублей за пачку

Всемирная организация здравоохранения, в соответствии с рекомендациями которой Россия приняла в этом году антитабачный закон, недовольна запланированными темпами роста акцизной нагрузки после 2016 года. В распоряжении РБК daily оказалась копия письма спецпредставителя ВОЗ в России Луиджи Миглиорини министру здравоохранения Веронике Скворцовой, в котором предлагается увеличить ставку акциза к 2020 году в семь раз. Средняя цена пачки сигарет при таком сценарии составит 238 руб. Более осторожную позицию по этому вопросу занимает Минфин.

Москва прощается с пустырем у "Маяковки"

Пустырь между выходом из станции метро "Маяковская" и зданием Интерфакса скоро может превратиться в сквер или паркинг. Столичная мэрия намеревается разорвать договор аренды участка, заключенный почти 11 лет назад с ЗАО "ФСК "Русское золото — Стройинвест". Компания, учрежденная группой "Русское золото" Александра Таранцева, владельца Митинского радиорынка, должна была построить четырехзвездочный отель на 300 номеров, но так и не приступила к реализации проекта.

ОНФ сменил имя и решил уходить от славы предвыборного проекта

На своем учредительном съезде общероссийский "Народный фронт" приобрел новое название, лидера, устав и манифест. Объединение "Народный фронт "За Россию!", как теперь будут его называть, возглавил президент Владимир Путин. Движение презентовано как надпартийная площадка, открытая для всех возможных политических и общественных сил. Возможным сделали и участие частных лиц, разделяющих приоритеты объединения: честность, справедливость и забота об укреплении России. Приобщиться к вечным ценностям можно будет без формального членства и получения "корочек".

Интернет-предприниматель создал ассоциацию для защиты онлайн-ритейлеров

Основатель LiveInternet Герман Клименко объявил о создании Ассоциации по развитию электронной коммерции. Организация будет работать в противовес другим отраслевым ассоциациям — РАЭК и АКИТ, которые, по словам Клименко, уже давно не представляют интересов индустрии.

Необходимость создания новой ассоциации Клименко объясняет тем, что до российской интернет-индустрии сегодня никому нет дела. "РАЭК совсем "огосударственнилась" и обслуживает в основном интересы Минкомсвязи. АКИТ заигралась со своей борьбой с контрафактом. А интернет-магазины, чьи интересы никем не представлены, с приходом в Россию не обремененного вопросами пошлин Ebay в скором времени начнут настоящую бойню за выживание", — считает Клименко.

Сердюков важнее Навального

Вопреки прогнозам, дело "Кировлеса" не задержалось на верхней строчке Рейтинга борьбы с коррупцией, составляемого РБК daily совместно с компанией "Медиалогия". По итогам последней недели в лидеры вырвались события, так или иначе связанные с не менее громким уголовным делом — "Оборонсервиса".

Список бизнесменов для амнистии сокращен в восемь раз

Бизнес-омбудсмен Борис Титов доработал свой проект экономической амнистии после критики президента. Теперь на нее могут претендовать не 110 тыс. предпринимателей, а не более 13,5 тыс. Оппоненты нового проекта отмечают: несправедливо осужденные, которые попадут в список амнистированных, фактически признают свою вину, поэтому нужен пересмотр дел заключенных. Об этом не может идти и речи, категоричен Титов.

Извиняться за неверные "возбуждения" заставят следователей

Одних прокурорских извинений гражданам, ошибочно привлеченным к уголовной ответственности, недостаточно. Более того, на досудебной стадии расследования полномочия прокуроров урезаны, и они не могут влиять на его ход. Поэтому и извиняться должны руководители следственных органов, принявшие неверные решения, уверен бывший прокурор Коми, депутат Владимир Поневежский, подготовивший соответствующий законопроект.

Физики осуществили передачу информации между двумя газовыми облаками

Датские ученые преуспели в телепортации зашифрованных данных между двумя облаками из атомов газа. Этот эксперимент им удалось повторить несколько раз.

Исследования проводились в институте Нильса Бора при Университете Копенгагена, где были установлены два стеклянных контейнера, каждый из которых содержал миллиарды атомов газа цезия. Контейнеры, расположенные на расстоянии полуметра, не были связаны друг с другом. Несмотря на это физикам удалось телепортировать информацию между ними с помощью лазерного света.

Греция потеряла статус развитого рынка

Греция была исключена из индекса MSCI развитых стран и понижена до статуса развивающегося рынка. В заявлении компании MSCI, на чьи индексы ориентируются инвесторы с суммарными активами более 7 трлн долл., говорится, что Греция перестала соответствовать критериям доступного рынка. Начиная с 2007 года местный фондовый рынок просел на 83%. Греция — первая развитая страна, чей статус был снижен MSCI.

Forex по осени читают. Этот сегмент финансового рынка Госдума урегулирует во втором полугодии

Forex-компании в скором времени могут получить в России легальный статус. Поправки по их работе в закон "О рынке ценных бумаг" Госдума приняла в первом чтении в пятницу. Один из авторов поправок, депутат Александр Бабаков, надеется на успешное прохождение законопроекта во втором чтении осенью этого года, несмотря на негативное отношение к этому ряда профучастников фондового рынка.

Банк России установит индикативные ставки по кредитам компаниям

В скором времени ЦБ получит право устанавливать индикативные ставки по кредитам корпоративным заемщикам. Рекомендации банкам регулятор будет выдавать уже под руководством нового председателя Эльвиры Набиуллиной, которая считает, что потенциал для уменьшения стоимости кредитов есть.

