Российские библиотеки хотят снизить срок запрета на оцифровку книг

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские библиотеки просят Владимира Путина пересмотреть поправки к Гражданскому кодексу, регулирующие оцифровку научной и образовательной литературы.

Открытое письмо президенту подписали руководители 32 российских библиотек, среди которых Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека и Государственная публичная научно-техническая библиотека.

Речь идет о запрете на создание библиотеками электронных копий книг в течение 10 лет с момента их последнего издания, пишет "Коммерсантъ".

Ранее рассматриваемый Госдумой закон закреплял за библиотеками право без согласия автора создавать, в том числе, электронные копии произведений, "имеющих исключительно научное и образовательное значение". Кроме того, электронные версии "могут предоставляться во временное безвозмездное пользование", в том числе в порядке межбиблиотечного обмена.

Против этого выступили издатели. По их мнению, библиотеки получат право бесплатно оцифровывать книги и предоставлять их читателям по интернету, что нанесет ущерб издательскому делу. Тогда законодатели внесли "десятилетнюю" поправку и изъяли норму, разрешавшую межбиблиотечный обмен электронными копиями.

Авторы письма президенту уверены, что новая версия поправок не только ограничит возможности читателей, но и поставит под угрозу выполнение указа Путина, согласно которому правительство обязано обеспечить существование Национальной электронной библиотеки - в нее должны включаться не менее 10% издаваемых в России наименований книг. Авторы предлагают сократить срок запрета на оцифровку с 10 до 2 лет с момента последнего переиздания.