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Политика

08 мая 2012, 18:26

Дмитрий Медведев стал председателем правительства РФ

Владимир Путин Дмитрий Медведев Госдума президент РФ премьер-министр РФ власть

Дмитрий Медведев. Фото: government.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее во вторник назначение Медведева, который последние четыре года был президентом, на пост главы правительства поддержала Госдума. За его кандидатуру проголосовали 299 депутатов при необходимых 226 голосах, против - 144.

Таким образом, во второй раз в истории России бывший глава государства стал премьером. Четыре года назад правительство после двух президентских сроков возглавил Путин.

Теперь новый премьер должен в недельный срок представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров глава кабмина также представляет президенту.

Прежнее правительство уже сложило свои полномочия перед новым президентом РФ, однако члены кабмина продолжают исполнять свои обязанности вплоть до формирования нового кабинета.

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