Операторы связи будут оповещать абонентов о чрезвычайных ситуациях

Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов сотовой связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно закону, операторы обязаны передавать клиентам сигналы оповещения и информацию, которая носит экстренный характер и связана с угрозой жизни и здоровью населения.

Также они должны предоставлять органам объекты своей инфраструктуры для подключения устройств системы оповещения.

Ранее стало известно, что МЧС будет оповещать о чрезвычайных ситуациях через "Одноклассники" и "ВКонтакте". Оповещение о чрезвычайных ситуациях через соцсети предусматривает соглашение, подписанное ведомством и "Мэйл.ру".

По данным МЧС, более 60 процентов населения России имеют аккаунты в социальных сетях. Пользователи "Одноклассников" и "ВКонтакте", оказавшиеся в опасной зоне, будут получать уведомления в режиме реального времени с привязкой к геолокации – то есть люди узнают об обстановке именно в том регионе, где они находятся.

