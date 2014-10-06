Форма поиска по сайту

06 октября 2014, 21:45

Президент утвердил новый налог на имущество в России

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В России утвержден новый налог на имущество. Соответствующий закон, который 4 октября подписал Владимир Путин, опубликован на сайте Кремля.

Налог на имущество теперь будет рассчитываться исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости недвижимости. Стоит отметить, что новый порядок будет вводиться в стране постепенно. Конечная дата - 1 января 2020 года.

Для жилых домов, в том числе недостроенных, также комплексов, где есть хотя бы одно жилое помещение, гаражей и строений на дачных участках, ставка налога не превысит 0,1%. Но у регионов появится право либо ее обнулять, либо увеличивать до 0,3%.

Что касается коммерческой и дорогостоящей недвижимости, то здесь ставка составит 2%. Действующие льготы по налогу на имущество граждан сохранят, но только для одного объекта - либо квартиры, либо дачи, либо гаража.

При этом любой гражданин сможет обжаловать кадастровую стоимость своей недвижимости.

