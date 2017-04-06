Путин назначил врио главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Марий Эл Леонида Маркелова по его просьбе, сообщает пресс-служба Кремля.

Этим же указом он назначил экс-заместителя полпреда главы государства в Приволжском федеральном округе, председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева врио главы республики.

На встрече с Евстифеевым Путин отметил, что нынешний губернатор уже 16 лет возглавляет республику, и хотел бы поменять место работы. Евстифеев отметил, что предложение президента – это высокая честь, большое доверие и огромная ответственность для него.

Ранее Путин подписал указ об увольнении главы Удмуртии Александра Соловьева. Исполняющим обязанности назначен секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.