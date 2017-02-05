Дональд Трамп не уверен, что может поладить с президентом Путиным

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier
Дональд Трамп уважает президента России Владимира Путина, но не уверен, что сможет поладить с ним. Такие слова президента США прозвучали в анонсе интервью на телеканале Fox News.
Вместе с тем, Трамп добавил, гораздо лучше будет, если они с Путиным найдут общий язык, и Россия поможет США в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка).
Само интервью выйдет на телеканале Fox News в трех частях в ближайшие дни, начиная с воскресенья.
В прошлую субботу состоялся первый телефонный разговор между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Отмечается, что их диалог прошел в теплой и конструктивной манере. Основной темой их разговора стала борьба с международным терроризмом.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что личная встреча глав государств может произойти до саммита G20.