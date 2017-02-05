Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля 2017, 08:26

Политика

Дональд Трамп не уверен, что может поладить с президентом Путиным

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Дональд Трамп уважает президента России Владимира Путина, но не уверен, что сможет поладить с ним. Такие слова президента США прозвучали в анонсе интервью на телеканале Fox News.

Вместе с тем, Трамп добавил, гораздо лучше будет, если они с Путиным найдут общий язык, и Россия поможет США в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка).

Само интервью выйдет на телеканале Fox News в трех частях в ближайшие дни, начиная с воскресенья.

В прошлую субботу состоялся первый телефонный разговор между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Отмечается, что их диалог прошел в теплой и конструктивной манере. Основной темой их разговора стала борьба с международным терроризмом.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что личная встреча глав государств может произойти до саммита G20.

Владимир Путин Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика