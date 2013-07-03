Президенту представили 7 вариантов развития московских аэропортов

Фото: ИТАР-ТАСС

Аналитики разработали семь сценариев развития Московского авиационного узла - от сохранения текущего положения до увеличения пропускной способности до 143,9 миллионов пассажиров в год. Соответствующий доклад был представлен на совещании у президента Владимира Путина.

Согласно первому варианту предлагается инвестировать только в дополнительные пассажирские терминалы Домодедово и Шереметьево площадью около 350 тысяч квадратных метров, сообщает ИТАР-ТАСС.

Второй вариант предполагает расширение пропускной способности столичных аэропортов до 143,9 миллионов пассажиров в год к 2025 году. Этого планируется достичь за счет строительства независимой взлетно-посадочной полосы в Домодедово и увеличения площади его терминала тысяч квадратных метров. Кроме того, предлагается увеличить площадь терминала в Шереметьево на 150 тысяч квадратных метров.

По третьему варианту помимо прочего предлагается строительство двух независимых взлетно-посадочных полос и терминала площадью 350 тысяч квадратных метров в новом международном аэропорте за пределами воздушной зоны существующего авиаузла.

Развивать "малый аэропорт" предлагается по четвертому вариант. Он предусматривает строительство по одной независимой полосе в Домодедово и в "малом" аэропорту, а также увеличение площади их терминалов на 450 и 350 тысяч квадратных метров соответственно. Кроме того, предусматривается увеличение площади терминала в Шереметьево на 150 тысяч квадратных метров.

Пятый вариант предлагает строительство "четвертой точки" с тремя независимыми ВПП и терминалом в 575 тысяч квадратных метров за пределами Москвы. По этому варианту также предусмотрено увеличение площади терминалов в Домодедово - на 225 тысяч квадратных метров, в Шереметьево - 150 тысяч квадратных метров.

Развитие "малого" аэропорта предусмотрено и по шестому варианту. Концепция предполагает строительство двух дополнительных полос и терминала в 575 тысяч квадратных метров, увеличение площади терминалов в Домодедово - на 225 тысяч квадратных метров, в Шереметьево - на 150 тысяч квадратных метров. А по седьмому сценарию предполагается перераспределение перевозок среди малых аэропортов в столице, с использованием существующей инфраструктуры.