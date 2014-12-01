Владимир Путин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Президент России подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2015 год, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

Согласно бюджету, доходы ПФР в следующем году составят 6,995 триллиона рублей, что на 11,2 процента больше, чем в 2014 году. Расходы составят 7,619 триллиона рублей, что на 18,7 процентов превысит уровень 2014 года. Дефицит бюджета будет покрыт за счет привлечения остатков средств по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 221,1 миллиарда рублей.

Объем поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2015 году прогнозируется на уровне 3,9 триллиона рублей.

В течение 2015 года численность пенсионеров увеличится более чем на 600 тысяч человек - с 42,1 миллиона до 42,7 миллиона. Это связано с естественным ростом численности пенсионеров и с присоединением Крыма к России.

Средний размер трудовой пенсии в течение 2015 года увеличится не менее чем на 846 рублей, до 11,783 тысячи рублей, а социальной пенсии - на 901,73 - (с 7, 577 до 8, 479 тысячи рублей)

В следующем году Пенсионный фонд России продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также выплату средств материнского капитала. В соответствии с бюджетом ПФР на эти цели в 2015 году может быть направлено до 344,5 миллиардов рублей, что на 43,5 миллиарда рублей больше, чем в 2014 году.

В бюджете Пенсионного фонда России в следующем году также заложен 1 миллиард рублей на предоставление субсидий бюджетам субъектов Федерации на социальные программы.