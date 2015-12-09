Победителя Кличко лишили титула чемпиона мира

Фото: Martin Meissner/AP Photo/ТАСС

Международная боксерская федерация (IBF) лишила британца Тайсона Фьюри титула чемпиона мира в супертяжелом весе. У боксера отняли чемпионский пояс за отказ драться с украинцем Вячеславом Глазковым, сообщает ВВС.

Таким образом, титул становится вакантным. IBF организует сводный поединок между претендентами, их имена пока неизвестны.

Напомним, 28 ноября Фьюри провел поединок против украинца Владимира Кличко и одержал победу единогласным решением судей. Фьюри стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

После этого боя IBF потребовала от британца провести обязательную защиту против Глазкова. Однако Фьюри назвал его "пустым местом" и решил провести матч-реванш с Кличко. Не в последнюю очередь из-за финансовых соображений: бой с Кличко намного выгоднее.

Абсолютным чемпионом мира считается боксер, который владеет одновременно поясами WBA, WBC, IBF и WBO.