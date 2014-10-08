В конкурсе "Круга света" примут участие дизайнеры из 26 стран мира - Черников

Фото: m24.ru / Татьяна Уханова

С 10 по 14 октября в четвертый раз пройдет Московский международный фестиваль "Круг света". В его конкурсной программе примут участие 63 светохудожника из 26 стран мира, сообщил в среду, 8 октября, на пресс-конференции, посвященной событию, руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

"Когда мы впервые открыли на фестивале конкурсную площадку, она была экспериментальной. Мы думали, что придут любители, поиграют со светом. Но получилось так неимоверно красиво, что конкурсная площадка превратилась в некий стартап для развития, в том числе, и новых фестивалей. Там рождаются новые идеи, технологии", - отметил Черников.

По словам главы ведомства, на фестиваль приезжают самые продвинутые и лучшие светодизайнеры со всего мира.

Черников отметил, что в этом году "Круг света" оставит после себя некое "наследство". "Это будет большой сюрприз и подарок для Москвы, да и для всей страны. Мы уверены, что всем будет приятно увидеть объект, который останется после завершения фестиваля в "одежке", придуманной коллективом художников и дизайнеров по свету", - рассказал Владимир Черников. Раскрывать секрет полностью он не стал.

"Мосгорсправка": Фестиваль "Круг света"

Руководитель департамента СМИ и рекламы добавил, что уже в этом году у "Круга света" появились партнеры-спонсоры, которых, надеется Черников, в будущем будет становиться все больше. Однако, несмотря на способы финансирования, организаторы намерены сохранить бесплатный вход на фестиваль.

Темой фестиваля в этот раз станет "КругоСветное путешествие". Площадок будет семь:

ВДНХ,

Останкино,

Кузнецкий мост,

Digital October,

Большой театр,

"Царицыно",

Манежная площадь.

Если в прошлом году фестиваль посетили 3 миллиона человек, то в этом, по словам Черникова, организаторы рассчитывают увидеть на площадках не менее 6 миллионов человек.